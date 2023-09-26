نسب إنجاز متقدمة لتأهيل وتطوير ملعب ميسان الأولمبي

2023-09-26 13:50:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - شذى السودانيتصوير عبد الحسين بريسمحققت أعمال تأهيل وتطوير ملعب ميسان الأولمبي نسب انجاز متقدمة قاربت على الانتهاء استعداداً للموسم الكروي المقبل(2023-2024).وقال عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم حيدر العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع ) ان" محافظة ميسان تسعى لاستضافة البطولات على ملاعبها عبر تهيئة وتطوير منشآتها الرياضية خصوصاً بعد تسجيل العراق لنجاحات كبيرة في استضافة البطولات والمحافل العربيةْ وآخرها بطولة كأس الخليج العربي في البصرة".من جهته قال المنسق الاعلامي لنادي نفط ميسان حسن سالم لـ(واع) ان" مساحة المشروع تقدُر باربعة دوانم والتي تمثل الواجهةَ والمدخل الرئيسي للملعبِ فضلاً عن تواصل الأعمال في ثلاثة ملاعب وساحات مثيلة لاستقطاب الشباب ودعمهم بمشروعات رياضية تنفذُ من قبل الحكومة المحلية ".وذكر الصحفي الرياضي عبدالله كيطان ان "الاعمال هنا شارفت على الانتهاء والتي تضمنت باركات بتصاميم وقياسات فنية حديثة لوقوف المركبات وشبكةَ مجاري وانارة كهربائيةً وبوابةَ دخول الكترونية".