إيران: حجم العلاقات التجارية مع العراق يمكن أن يصل إلى 40 مليار دولار سنويا

2023-09-26 13:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت منظمة التنمية التجارية الايرانية، يوم الثلاثاء، عن استعداد حكومة بلادها للتعاون مع العراق والمساهمة في تطويره صناعيا لغاية العام 2035، مرجحة امكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 40 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المنظمة مهدي ضيغمي خلال المؤتمر التجاري المشترك لإيران والعراق إن ايران مستعدة لمساعدة العراق عبر تزويده بالتكنولوجيا وتطوير المشاريع الصناعية في العراق.

وأضاف "باسم وزارة الصناعة والتجارة والتعدين، وباسم الحكومة الايرانية نعلن دعمنا الشامل للتطوير الصناعي للعراق حتى عام 2035"، مشيرا إلى أن حجم العلاقات التجارية بين ايران والعراق آخذ في الازدياد ويمكنه ان يصل الى 30 او 40 مليار دولار سنويا.

وتابع ضيغمي بالقول، إن "اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين تدرس وضع الخطط وتطوير البنى التحتية وسبل التنمية التجارية بين إيران والعراق وكذلك ايجاد التوازن التجاري"، منوها إلى ان "اللجنة درست ايضا الغاء القيود التجارية والمواصفاتية بين البلدين وكذلك القضايا اللوجستية والتجارية لرفع حجم التجارة الحالية الى 20 مليار دولار سنويا".