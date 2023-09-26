متهمين بالقتل والخطف.. كمين محكم يوقع إرهابيين خطرين بقبضة الاستخبارات في بابل

2023-09-26 14:10:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، الاطاحة بـ"ارهابيين خطرين" قاما بقتل وخطف وتهجير عدد من العوائل في محافظة بابل.

وذكر بيان للوكالة تلقته "بغداد اليوم"، أن " مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة بابل تلقت معلومات عن تواجد ارهابيين تلطخت ايديهم بجرائم القتل والخطف وتهجير بحق مجموعة من المواطنين .في محافظة بابل".

واضاف: " تم تشكيل فريق عمل استخباري ترافقه قوة خاصة وبكمين محكم تم القاء القبض على الارهابي الاول متخفي في الدور وتم استدراج الارهابي الثاني من احدى المحافظات الشمالية والقبض عليه".

واشار الى أنه " تم تدوين اقوالهم واعترفوا صراحة باشتراكهم بعدة عمليات ارهابيةمنها خطف وقتل وتهجير العوائل وكذلك اشتراكهم بالقتال ضد القوات الامنية ابان عمليات التحرير، كما احيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزائهم العادل".