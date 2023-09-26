2023-09-26 15:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تسلم رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023) دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا.

وأفاد بيان لمكتب رئيس دولة القانون تلقته "بغداد اليوم"، ان المالكي "استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، واستعرضا مستجدات الاوضاع السياسية والامنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلاقات العراق مع تركيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنميَّة إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المُشترَكة".

وأكد المالكي خلال اللقاء، ان "الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ مشروع طريق التنمية لكونه مشروع حيوي اقليمي مهم للعراق وتركيا".

وشدد لابد من عمل مشترك بين البلدين من اجل ترسيخ العلاقات وتعزيزها في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية" مشيرا الى "وجود حرص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ، وتوفير سُبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار في العراق، لافتا إلى أنَّ الشركات التركيَّة لعبت دوراً مهماً في عمليّة البناء في العراق".

من جانبه، سلم السفير التركيّ دعوة الرئيس أردوغان الى المالكي لزيارة تركيا" مؤكدا "رغبة بلاده بحل القضايا العالقة بين البلدين، مُضيفاً؛ بإن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تطوير العلاقات بين البلدين" بحسب البيان.



