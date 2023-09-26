2023-09-26 15:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

بحث وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023) في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمز كليفرلي، آخر مستجدات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الخاص بنقض اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها، إن "الاتصال تناول أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة الغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008" وفقاً للبيان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قضت في 4 أيلول 2023، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، "لمخالفتها أحكام دستور العراق التي نصت على أنه تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.