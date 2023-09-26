اليوم .. دجلة يلتقي (ساجيسي) في بطولة الدوحة السلوية

2023-09-26 15:15:08 - المصدر: واع

بغداد - واعتتواصل في صالة نادي الغرافة القطري منافسات بطولة الدوحة الدولية بكرة السلة بمشاركة ثمانية أندية من بينها نادي دجلة الجامعة العراقي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق دجلة الجامعة سيلتقي في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء مع فريق (ساجيسي) اللبناني في صالة نادي الغرافة، بينما يختتم مباريات المرحلة الأولى يوم غد الأربعاء بمواجهة نادي بيروت اللبناني في التوقيت ذاته ".وأضاف أن "(8) أندية تشارك في بطولة الدوحة الدولية التي تختتم في الثلاثين من الشهر الحالي، تم توزيعها بين مجموعتين، إذ ضمت الأولى أندية دجلة الجامعة وبيروت وساجيسي (لبنان) فضلاً عن الفتح الرياضي، أما المجموعة الثانية فضمت أندية الزمالك (مصر) ميرال بولتز (الفلبين) والعربي (الكويت) والأهلي (ليبيا)".