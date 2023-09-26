الشرطة يتعاقد مع المهاجم الدولي مهند علي

2023-09-26 15:15:08 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي الشرطة حامل لقب بطولة الدوري العراقي للموسم الماضي عن تعاقده مع المهاجم الدولي مهند علي قادماً من الدحيل القطري لمدة موسم واحد.وذكر المكتب الإعلامي لنادي الشرطة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللاعب مهند علي وقع على عقد انضمامه لفريق الشرطة لغرض تمثيله في الموسم الكروي المقبل (2023-2024) ".وأضاف البيان أن "عودة مهند علي لصفوف فريقه الشرطة الذي سبق أن مثله في موسم(2018-2019) قبل أن يشد الرحال صوب قطر ليمثل أندية الدحيل والسيلية ومن ثم فريق (بورتيمونينسي) البرتغالي و(أريس سالونيكا) اليوناني.يذكر أن المهاجم الدولي والعائد مؤخراً من إصابة أبعدته عن الملاعب نحو عام كامل حاول خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا وأجرى تدريبات مع نادي (أوسيجك) الكرواتي وقبله (بارتيزان بلغراد) الصربي، لكنه لم يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى أي منهما.