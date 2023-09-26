رئيس الجمهورية يبارك للامة بذكرى المولد النبوي الشريف

2023-09-26 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعهنأ رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، للشعب العراقي والامة الاسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.وقال الرئيس رشيد، في تغريدة له، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نبارك للشعب العراقي والأمة الاسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف".واضاف، "نستحضر بهذه المناسبة القيم العليا للرسالة السماوية التي عمل الرسول (ص) على ترسيخها من أجل إرساء المحبة والحوار والعدالة الاجتماعية بين الشعوب، كما نؤكد أهمية وحدة الصف للحفاظ على المكتسبات الوطنية ومواجهة التحديات".