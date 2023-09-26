المالكي خلال لقائه السفير التركي يؤكد حرص العراق على خلق بيئة جاذبة للاستثمار

2023-09-26 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، فيما لفت الى وجود حرص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ.وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق علي رضا كوناي" ،مبيناً أن "الجانبين استعرضا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلاقات العراق مع تركيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنميَّة إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المُشترَكة".وأكد المالكي، بحسب البيان، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ مشروع طريق التنمية لكونه مشروعاً حيوياً إقليمياً مهماً للعراق وتركيا"، موضحاً: "لا بد من عمل مشترك بين البلدين من أجل ترسيخ العلاقات وتعزيزها في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية".وأشار إلى "وجود حرص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ، وتوفير سُبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار في العراق" ،لافتاً إلى أنَّ "الشركات التركيَّة لعبت دوراً مهماً في عمليّة البناء في العراق".من جانبه، سلم السفير التركيّ "دعوة الرئيس أردورغان الى رئيس ائتلاف دولة القانون لزيارة تركيا" ،مؤكداً "رغبة بلاده بحل القضايا العالقة بين البلدين".ولفت الى أن "الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في تطوير العلاقات بين البلدين".