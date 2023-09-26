رئيس الجمهورية يبارك للأمة بذكرى المولد النبوي الشريف

2023-09-26 16:45:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعهنأ رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.وقال الرئيس رشيد، في تغريدة له، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف".وأضاف: "نستحضر بهذه المناسبة القيم العليا للرسالة السماوية التي عمل الرسول (ص) على ترسيخها من أجل إرساء المحبة والحوار والعدالة الاجتماعية بين الشعوب، كما نؤكد أهمية وحدة الصف للحفاظ على المكتسبات الوطنية ومواجهة التحديات".