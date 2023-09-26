2023-09-26 16:45:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ودّع مبارز المنتخب العراقي عباس عبد الواحد محسن، يوم الثلاثاء، منافسات سيف المبارزة بعد توديعه المنافسات من الدور 32 لدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بعد خسارته أمام منافسه الكوري الجنوبي كيم جاو ون.

وتأهل محسن إلى دور الـ32 متجاوزاً التصفيات بعد فوزه في لقائين اثنين على المنغولي، غير المصنف، تسوغريل يغيسورين 5-2، والأوزبكي نورماتوف ياغوخيربك 5-4، لكنه خسر أمام كل من التايلاندي جالو جينافات 2-5، ولاعب هونغ كونغ، هو واي هانغ 3-5، والقرغيزستاني باكتيبك أولو 2-5، والكازاخستاني كربانوف روشين المصنف عالمياً 2-4.

ووصل اليوم الثلاثاء إلى القرية الأولمبية في هانغتشو وفد الاتحاد العراقي لألعاب القوى للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية.

وكان وفد الاتحاد العراقي للتجديف قد غادر مدينة هانغتشو اليوم في طريق عودته لأرض الوطن.

وتحافظ الصين على صدارتها لجدول الأوسمة برصيد 84 وساماً بينها 47 ذهبياً و25 فضياً و12 نحاسياً، تليها كوريا الجنوبية برصيد 44 وساماً بينها 13 ذهبياً و13 فضياً و18 نحاسياً، ثم اليابان في المركز الثالث برصيد 38 وساماً بينها 6 ذهبية و18 فضياً و14 نحاسياً، فيما ظهرت أربع دول عربية بترتيب جدول الأوسمة حتى الآن هي الإمارات بالمركز العاشر بخمسة أوسمة تصنيفها ذهبي وفضي و3 نحاسيات، والأردن والكويت ولبنان في الترتيب 23 معاً بالتساوي بنحاسية واحدة لكل منهم.