جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ" الرؤوس الكبيرة لهيئة التصنيع والتطوير في داعش"

2023-09-26 16:51:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، الإطاحة 5 رؤوس كبيرة ينتمون لداعش الارهابي .

وذكرت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اَليوم"،أنه "الحاقا ببيان جهاز مكافحة الإرهاب في 12 / 11 / 2022 وبعد الضربة الجوية الناجحة التي ادت لمقتل (8) ارهابيين من عصابات داعش الارهابي في طوزخورماتو ".

وأضافت أن "استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب قامت باستخلاص المعلومات من الاجهزة الالكترونية للقتلى التي تم مصادرتها في مكان قتلهم وعند مقاطعة المعلومات تم تشكيل خلية استخبارية من جهازنا ادت لالقاء القبض على الارهابي (م ح ش) في اقليم كوردستان بتاريخ 2 / 3 / 2023 ."

وأوضحت أن "بعد اجراء التحقيقات واستقاء المعلومات من الارهابي اعلاه والاستفادة من المواد الفنية والالكترونية التي تم الاستيلاء عليها معه بدأنا بمتابعة مسؤول وافراد مايسمى (هيئة التطوير والتصنيع) في العراق التابعة لعصابات داعش حيث القي القبض في كركوك على الارهابي (س ح ش) والذي يشغل منصب الفني العام لولاية العراق بتاريخ 20 / 7 / 2023 ".

وتابعت أنه "بتاريخ 3 / 8 / 2023 تم القاء القبض على الارهابي المكنى (ابو عبد البر الامريكي) في السليمانية وهو عراقي الجنسية كان يسكن في السويد والتحق الى عصابات داعش ليعمل فني ضمن مايسمى ولاية العراق".