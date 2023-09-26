احتراق عجلة يتسبب باختناق مروري على طريق مطار بغداد الدولي.. فيديو

2023-09-26 16:51:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، باحتراق عجلة على الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ الشهود "بغداد اليوم"، بان" النيران التهمت عجلة نوع (تكسي) على الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي أو ما يعرف بـ"طريق المطار"، قرب منطقة القادسية غربي العاصمة بغداد".

وأشاروا إلى، إن" الحادث تسبب بغلق الطريق وتكدس عشرات العجلات التي تسلك الطريق مما نتج عن زحام شديد استمر لأكثر من نصف ساعة".

وتابعوا، إنّ" العشرات من سائقي العجلات سارعوا إلى أطفاء النيران بالعجلة المحترقة فيما تدخلت دوريات المرور لفك الازدحام وإبعاد العجلة عن الشارع".





المصدر: بغداد اليوم

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