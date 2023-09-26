2023-09-26 17:01:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، قراراً يتعلق بالمثبتين من المتعاقدين المحاضرين والأجر اليومي.

وقال نائب رئيس لجنة التربية النيابية، محمود القيسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير التربية وافق على معالجة موضوع المثبتين من المتعاقدين المحاضرين والأجر اليومي المقبولين بالدراسات العليا".

ووجه وزير التربية بحسب القيسي "بمنح (هؤلاء) إجازات اعتيادية براتب أو من دون راتب بحسب رصيدهم من الإجازات؛ باستثناء المشمولين بقانون الخدمة الجامعية وذوي الشهداء".





المصدر: بغداد اليوم















