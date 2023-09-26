2023-09-26 18:00:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، سروة عبدالواحد، اليوم الثلاثاء، ان العراق خسر ٢٧ ترليوناً جراء فرق العملة و٢٠ مؤسسة مالية مستفيدة. وقالت عبدالواحد في منشور على منصة اكس، وتابعته ايرث نيوز : “خسر العراق خلال أشهر ٢٧ ترليوناً ( اكثر من ٢٠ مليار دولار ) نتيجة فرق العملة حينما كان الفرق ٢٤ نمرة […]

ظهرت المقالة سروة عبدالواحد: العراق خسر ٢٧ ترليوناً جراء فرق العملة و٢٠ مؤسسة مالية مستفيدة أولاً على ايرث نيوز.