2023-09-26 18:00:06 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، مواصلة الحكومة العراقية جهودها للإصلاحات الاقتصادية، معتمدة خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل التنمية. وذكرت وزارة المالية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن” وزيرة المالية شاركت بأعمال الجلسة الرسمية على مستوى المحافظين في البنك ليومها الثاني والأخير، بمشاركة مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية […]

ظهرت المقالة وزيرة المالية: الحكومة العراقية تواصل جهودها بالإصلاحات الاقتصادية أولاً على ايرث نيوز.