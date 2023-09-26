النزاهة النيابية تفتح ملف "دولار المسافرين" وتحذر من فرض ضرائب على المواطنين

2023-09-26 18:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة النزاهة النيابية، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق بملف منح الدولار للمسافرين لوجود شبهات فساد، فيما حذرت من فرض ضرائب على المواطنين الذين استلموا دولار المنصة الالكترونية ولم يسافروا.

وقال عضو اللجنة احمد الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "المنصة الالكترونية لمنح الدولار للمسافرين أصبحت نوعاً من أنواع الفساد سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشيرا إلى أن "هناك اطرافاً عديدة مشتركة ابتداء من البنك المركزي على اعتبار حركة الأموال صادرة عن البنك، وشركات السياحة التي تستلم جواز السفر ومستمسكات المسافرين الأغراض حجز تذكرة الطيران او الفيزا السفر وشركات الصيرفة التي تمنح الدولار الأشخاص غير مسافرين".

وأضاف ،"وصلت لنا الشكاوى كثيرة من المواطنين لديهم تذاكر سفر وفيزا ولم يسافروا، بالنتيجة تم التلاعب وسحب الدولار من منصة المسافرين بمستمسكات هؤلاء الأشخاص".

وبين الربيعي، ان "اللجنة النزاهة النيابية وجهت كتب رسمية الى البنك المركزي وهيئة النزاهة الغرض اجراء تحقيقات بشكل شفاف وعالي المستوى وهذا الموضوع يشكل خطر على المواطنين التي تسحب أموال باسمائهم وقد تصل الضرائب التي تفرض على المواطنين الى مليارات الدنانير".

وقرر مصرف الرافدين الحكومي اليوم الثلاثاء، التريث في بيع الدولار للمسافرين ببعض فروعه في بغداد بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي لحصته من العملة الأمريكية.