في أربيل.. اعتقال 5 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وضبط 11 كغم من الكرستال

2023-09-26 18:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خمسة متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في مدينتي السليمانية وقلعة دزة، بعد ضبط أكثر من 11 كغم من مادة الكريستال المخدرة في مدينة اربيل عاصمة الاقليم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ضبط كمية 11 كغم و650 غراما من المواد المخدرة من نوع الكرستال في مدينة اربيل، واستكمال الإجراءات القانونية واستحصال قرار محكمة تحقيق الاسايش لاعتقال المتهمين، تم بتاريخ 25 أيلول الجاري وبعد التنسيق مع مديرية مكافحة المواد المخدرة في جهاز اسايش – السليمانية ومديرية اسايش رابرين، اعتقال 5 متهمين في مدينتي السليمانية وقلعة دزة مع ضبط كمية اخرى من المادة المخدرة نفسها.

واضاف البيان انه تم فتح ملف بالتحقيق مع المتهمين الخمسة، لافتا إلى أنه سيتم محاكمتهم وفقا لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.