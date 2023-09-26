السليمانية.. احتجاز فنانين بتهمة الاساءة للاسلام عبر مسرحية عرضت قبل 3 سنوات

2023-09-26 18:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وسائل اعلام كردية اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023) عن اصدار محكمة جنح كلار، قرارًا باحتجاز فنانين مسرحيين بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، بعد 3 سنوات من تقديم مسرحية قال رجال دين انها "تحتوي مشاهد تستهزئ بالمعتقدات الدينية".

وذكر عدد من الفنانين بحسبما نقلت وسائل الاعلام الكردية، وتابعتها "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنح كلار أمرت باحتجاز الفنانين المسرحيين "عمر عبد الله و"شكو عمر" بناء على قضية تتعلق بمسرحية عرضت قبل 3 سنوات مضت".

وأدان الفنانون قرار المحكمة باعتبار أن "الممثلين لم يقوما سوى بعملهما الفني ولا يستحقان أبدا تلك المعاملة والزج بهما في السجن"، فيما دعوا المسؤولين والجهات ذات الصلة بـ"عدم التزام الصمت حيال ما تعرض له الفنانان والعمل على إطلاق سراحهما بأسرع وقت".

ووفقا للمعلومات فإن الفنانين المسرحين شاركا قبل ثلاث سنوات في التمثيل بمسرحية حملت عنوان "تعال لنتحول إلى كلاب"، ليرفع لاحقا عالم دين إسلامي شكوى ضدهم بحجة احتواء المسرحية على مشاهد تسيئ للإسلام.

المصدر: بغداد اليوم