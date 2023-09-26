العراق يعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

2023-09-26 19:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023)، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الثلاثاء، 2023/10/3، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق".

وكان مجلس الوزراء قد صوت في عام 2020، على اعتبار الثالث من تشرين الاول هو اليوم الوطني للعراق، وهو اليوم الذي نال العراق فيه استقلاله من الانتداب البريطاني و انظم الى عصبة الامم عام 1921.