رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

2023-09-26 19:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء، 2023/10/3، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق".