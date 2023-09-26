2023-09-26 19:50:05 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الشروع بتوزيع الوجبة الثانية من الكتب المدرسية. وقال بيان للوزارة تلقته وكالةً إيرث نيوز إن” الوزارة تسارع العمل وتصاعد معدلات التجهيز بغية إيصال الكتب المدرسية وجعلها في متناول الطلبة والتلاميذ تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قلائل”.وأضاف البيان، أن” وزارة التربية شرعت بتوزيع (22) عنوانًا […]

ظهرت المقالة وزارة التربية تعلن الشروع بتوزيع الوجبة الثانية من الكتب المدرسية أولاً على ايرث نيوز.