2023-09-26 19:50:05 - المصدر: ايرث نيوز

كشف وزارة النقل ، اليوم الثلاثاء ، عن نسب وإعداد المستفيدين من تخفيض التذاكر على متن رحلات الخطوط الجوية العراقية ضمن مجموعة الفئات المشمولة بذلك. واوضح بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقته وكالة إيرث نيوز ان الاعداد المستفيدة من تخفيض تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية من تاريخ 8/1 لغاية 9/25 من هذا العام ، وصلت […]

ظهرت المقالة النقل تكشف نسب و إعداد المستفيدين من تخفيض التذاكر على متن الطائر الاخضر أولاً على ايرث نيوز.