2023-09-26 20:20:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023)، شروعها بتوزيع الوجبة الثانية من الكتب المدرسية بعد إتمام طباعتها.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم الشروع بتوزيع (22) عنوانًا منهجيًا من الكتب المدرسية كوجبة ثانية بعد إتمام طباعتها واستلامها من المطابع الأهلية والحكومية".

واضاف، ان "آليات الوزارة والمديريات استنفرت امكانياتها لنقل الكتب من المخازن للبدء بتوزيعها على المدارس ومن ثم الطلبة"، مؤكداً ان "عملية الطباعة لا زالت مستمرة لتجهيز مدارس العراق بالمناهج المقررة على وفق السقف الزمني المحدد".

كما اعلنت الوزارة، عن جدول الحصص الدراسية المعتمد للدراسة الثانوية (المتوسط ، الاعدادي) داخل المؤسسات التربوية في عموم العراق للعام الدراسي (2023_2024) للعمل بموجبه.

ادناه نص الجداول:

المصدر: بغداد اليوم