السيد الحكيم يؤكد أهمية طريق التنمية لربط الشرق بالغرب

2023-09-26 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أهمية طريق التنمية باعتباره طريقاً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب.وذكر السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أننا" أكدنا في لقائنا السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، أهمية تعزيز المشتركات واستثمار الفرص الواعدة التي تصب في مصلحة البلدين، وبيّنا أهمية طريق التنمية باعتباره طريقاً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب من خلال العراق وتركيا، وأن تركيا شريك طبيعي للعراق في هذا الملف".وأضاف، أننا" أعربنا عن ثقتنا بإمكانية تجاوز النقاط الخلافية بين البلدين، وأشرنا إلى أن استقرار العراق ينعكس إيجابا على المنطقة والعالم، وجددنا دعمنا للإصلاحات السياسية التي اعتمدتها حكومة السوداني".وتابع،" كما بيّنا أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى وقت كي تظهر للواقع، وجددنا دعمنا لإقامة الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، وأكدنا ضرورتها لتمكين المحافظات من اختيار مجالسها وتعيين محافظيها واستثمار الفرص الواعدة في مجال الإعمار والتنمية".