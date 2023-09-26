اعتقال تاجري مخدرات في بغداد

2023-09-26 21:20:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023)، الاطاحة بتاجرين للمخدرات وبحوزتهما كميات من (الكرستال المخدرة) ومواد تعاطي واسلحة في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من عصابات الجريمة المنظمة والعابثين بالامن المجتمعي من تجار ومروجي السموم المخدرة وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود تجار للمواد المخدرة ضمن محافظة بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد متابعة المتهمين لعدة ايام تم مداهمة منازلهما والقبض عليهما وبالجرم المشهود".

وبينت انه "ضبط بحوزتهما كميات من مادة الكرستال المخدرة ومواد تعاطي مختلفة واسلحة متوسطة غير مرخصة"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".