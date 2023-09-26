2023-09-26 21:30:06 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - متابعات

نفذت السلطات السويدية صباح اليوم الثلاثاء، عملية ترحيل جماعي بشكل قسري لعدد من اللاجئين العراقيين.

وذكر تقرير نشره موقع "إيكوت" وتابعته (الأولى) انه تم ترحيل 26 لاجئاً عراقياً بشكل قسري صباح اليوم الثلاثاء عبر رحلة جوية بمشاركة عناصر من خدمة النقل التابعة للإصلاحية وضباط شرطة كانوا على متن الطائرة المخصصة للنقل التي انطقلت من مطار آرلاندا في ستوكهولم.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السويد بترحيل جماعي و بشكل قسري منذ عام 2012.







