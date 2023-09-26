القبض على قيادي بعصابات داعش في الأنبار

2023-09-26 21:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على قيادي بعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العملية نفذت ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية وبمتابعة مدير شعبة استخبارات الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر".وأضاف، أنه" وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمين محكم في قضاء الرطبة، أسفر عن إلقاء القبض على أحد قياديي عصابات داعش الإرهابية ما يسمى القائد العسكري في ولاية الأنبار، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وتم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".