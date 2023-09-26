2023-09-26 21:40:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مازالت تعاقدات الاندية العراقية تواصل مع لاعبين محليين ومحترفين لتمثيل فرقها الكروية في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.

ووقع اللاعب احمد جلال على كشوفات عقده مع فريق نادي الزوراء قادماً من نادي نفط البصرة لموسمين، بينما وقع اللاعب كاظم رعد على كشوفات الزوراء قادماً من الجوية لثلاث مواسم.

وتعاقد نادي دهوك مع مهاجم المنتخب الاولمبي ذو الفقار يونس عبد علي، بنظام الإعارة من نادي الشرطة، بينما تعاقد نادي القاسم مع اللاعب كرار عبدالامير قادماً من نادي الميناء لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد.

والتحق المحترفين الجدد بمعسكر فرسان المملكة في اربيل بعد التعاقد معهم بشكل رسمي وهم كل من السوري علاء الدين دالي ، السوري ياسين سامية ، النيجيري بنيامين ، الفلسطيني عميد صوافطة.

بينما وصل المحترف البرازيلي جوستافو هنريكي الى مدينة انطاليا التركية ليلتحق اليوم بصفوف الفريق بمعسكره التدريبي المقام لفريق نادي زاخو هناك.