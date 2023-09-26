2023-09-26 22:20:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا جيش التحرير الشعبي الصيني (الجيش الصيني) منتسبيه إلى توخي الحذر بشأن الأشخاص الذين يرتبطون بهم، مؤكدًا أن التواصل الاجتماعي مع “الأشخاص الخطأ” هو السبب الرئيسي لإقالة “بعض القادة” من مناصبهم، بحسب ما أوردت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية. وطالب عبر صحيفة الجيش، التي تديرها الدولة، منتسبيه بـ “تطهير دائرتهم الاجتماعية”، دون الخوض في تفاصيل […]

ظهرت المقالة “إياكم ومواقع التواصل”.. الجيش الصيني يوجه تحذيرا نادرا لمنتسبيه أولاً على ايرث نيوز.