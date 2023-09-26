2023-09-26 22:20:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ دعا الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الثلاثاء، الشركات الرومانية إلى الاستثمار في العراق. وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إن “العامري استقبل بمكتبه في بغداد وفداً من مجلس الشيوخ الروماني برئاسة السيناتور رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيد تيتوس كورلاتسيان”. وأضاف أنه “بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما […]

ظهرت المقالة العامري يدعو الشركات الرومانية إلى الإستثمار في العراق أولاً على ايرث نيوز.