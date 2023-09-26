2023-09-26 22:20:10 - المصدر: ايرث نيوز

تنشر “إيرث نيوز”، اليوم الثلاثاء، مقررات جلسة مجلس الوزراء التاسعة والثلاثين المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز ان “رئيس مجلس الوزراء ترأس، اليوم ، الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى […]

ظهرت المقالة “إيرث نيوز” تنشر مخرجات جلسة مجلس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.