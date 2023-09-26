وزير الخارجية يتسلم نسخ من أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد

2023-09-26 23:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، نسخ من أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلم اليوم الثلاثاء في مبنى وزارة الخارجيَّة ببغداد، نسخ من أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى العراق، كل من : سفيرة جمهورية فنلندا آنو ساريلا، وسفير بعثة الإتحاد الأوروبي توماس سيلر، وسفير دولة قطر سلطان مبارك الكبيسي، وسفيرة كندا كاثي بونكا، وسفير الجمهورية التونسية شكري اللطيف‬، وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية كرستيانه هومان، وسفير دولة فلسطين أحمد محمود الرويضي‬."وأكد الوزير، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن "العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات عبر الحوار".ولفت إلى أن "هناك تحديات عالمية وإقليمية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق المشترك، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف العابر للحدود، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيّرات المناخية الحادة".وعبّر عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم.من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معربين عن تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الروابط المشتركة.