العامري يدعو الشركات الرومانية إلى الاستثمار في العراق

2023-09-26 23:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الشركات الرومانية إلى الاستثمار في العراق .وذكر مكتب العامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري، استقبل اليوم الثلاثاء، بمكتبه في بغداد وفداً من مجلس الشيوخ الروماني برئاسة السيناتور رئيس لجنة العلاقات الخارجية تيتوس كورلاتسيان، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين، وأهمية تفعيل مذكرات التفاهم والإِتفاقيات بين البلدين".وأضاف، أن العامري دعا الشركات الرومانية إلى العمل والاستثمار في العراق، والتعاون بمجالات التسليح والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المهمة في ظل الاستقرار الأمني والبيئة الجاذبة للاستثمار".