العراق يعلن استئناف رحلاته المباشرة الى موسكو

2023-09-26 23:10:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023)، استئناف رحلاتها المباشرة الى موسكو.

وقال بيان للخطوط، تلقته "بغداد اليوم"، انه "نود ان نعلم المسافرين، عن استئناف الرحلات المباشرة بين بغداد وموسكو".

واضاف، ان "الرحلات ستبدأ من تاريخ 30 ايلول 2023 بواقع رحلتين اسبوعياً".

وتوقفت الرحلات المباشرة مع روسيا منذ 30 عاماً، وعادت بشكل "الترانزيت" في نيسان الماضي بين (موسكو - بغداد - المدينة المنورة).