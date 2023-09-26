جهاز مكافحة الإرهاب يجري عمليات واسعة في مناطق متعددة بنينوى

2023-09-26 23:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأجرى جهاز مكافحة الإرهاب، عمليات واسعة لتطهير وتفتيش بمناطق متعددة في محافظة نينوى.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، واشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، اجرى ابطال جهاز مكافحة الارهاب عمليات استطلاع وتطهير وتفتيش أوكار للإرهابيين ونصب كمائن في مناطق واسعة شملت محافظة نينوى قضاء مخمور قرية الكشاف بالاضافة الى قضاء الدور قرية (ام تليل) ومنطقة عيثة الشوك، ادت الى تفجير العديد من العبوات الناسفة والاوكار التي كان يختبئ بها جرذان داعش."وأضافت، ان "العمليات الاستباقية التي يقوم بها ابطال جهاز مكافحة الارهاب وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لها الاثر الواضح والبالغ في الحد من اي عملية قد تفكر بتنفيذها فلول العصابات الإرهابية في بلدنا الحبيب".