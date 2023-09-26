بالصور.. جهاز مكافحة الإرهاب يجري عمليات واسعة في مناطق متعددة

2023-09-26 23:30:04 - المصدر: الفرات نيوز

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استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني واشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي اجرى ابطال جهاز مكافحة الارهاب عمليات استطلاع وتطهير وتفتيش مضافات ونصب كمائن في مناطق واسعة شملت محافظة نينوى قضاء مخمور قرية الكشاف بالاضافة الى قضاء الدور قرية (ام تليل) ومنطقة عيثة الشوك ادت الى تفجير العديد من العبوات الناسفة والمضافات التي كان يختبئ بها جرذان داعش.

ان العمليات الاستباقية التي يقوم بها ابطال جهاز مكافحة الارهاب وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لها الاثر الفاعل والبالغ في الحد من اي عملية قد تفكر بتنفيذها فلول العصابات الإرهابية في بلدنا الحبيب.