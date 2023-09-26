خمسة انتصارات في بطولة اندية العراق للكرة الطائرة

2023-09-26 23:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة أندية العراق للسيدات والتي تحتضنها محافظة أربيل بقاعة أكاد عنكاوا.

واسفرت نتائج اليوم عن فوز طق طق على فتاة أربيل بثلاثة أشواط دون رد، فيما حقق أمانة بغداد إنتصاراً مهماً على البصرة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفاز قرة قوش على افروديت بثلاثة أشواط لواحد فيما تلقى فريق الارمني خسارة ثانية من دربنديخان بثلاثة أشواط دون مقابل وانتصر صاحب الأرض والجمهور، فريق اكاد عنكاوا على منافسه سنحاريب بثلاثة أشواط لواحد.

وتقام يوم غدٍ الاربعاء، 5 مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة أندية العراق للسيدات والتي تحتضنها محافظة أربيل بقاعة أكاد عنكاوا.

وتفتتح مواجهات الجولة بلقاء افروديت وطق طق في تمام الساعة العاشرة صباحاً تليها مواجهة اخرى تجمع قرة قوش والبصرة في الساعة الثانية عشر ظهراً.

وفي الساعة الثانية بعد الظهر يلتقي فريقي أمانة بغداد و فتاة أربيل، فيما يلاعب سنحاريب منافسه دربنديخان في الرابعة عصراً وتختم مواجهات الجولة بلقاء يجمع السليمانية والارمني في الساعة السادسة مساءً وسيكون فريق أكاد عنكاوا في حالة إنتظار.