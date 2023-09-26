الجيل الجديد يكشف سبب دعوته القضائية ضد مجالس محافظات الاقليم

2023-09-26 23:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

برر حراك الجيل الجديد دعوته القضائية ضد تمديد عمر مجلس محافظات الاقليم بعد ان صدر قرار المحكمة الاتحادية بحل المجالس، بأنه جاء من ارادة الحراك بصناعة دولة مؤسسات في اقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء (26 ايلول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الخطوة الأهم لدولة المؤسسات هو احترام الدستور والقانون والتوقيتات الدستورية لكل مجلس سواء البرلمان أو مجالس المحافظات".

وأضاف أن "العمر القانوني لمجالس محافظات الإقليم انتهى منذ 5 سنوات وقمنا برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لعدم دستورية تمديد عمرها، وكسبنا الدعوى، وخطوتنا هذه صحيحة لإعادة الهيبة للمؤسسات الشرعية في الإقليم وخطوة مهمة لاحترام الدستور".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا قبل ايام قرارا بحل مجالس محافظات اقليم كردستان لتجاوز عمرها الدستوري، وذلك بعد اشهر من قرار مشابه بحل برلمان كردستان لذات السبب.





المصدر: بغداد اليوم