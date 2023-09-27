عضو اللجنة القانونية رائد المالكي : احتمالية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لا تزال قائمة لوجود محاولات تقودها بعض قيادات الاطار لاشراك التيار الصدري فيها.

2023-09-27 00:10:02 - المصدر: وكالة وطن

عضو اللجنة القانونية النائب المستقل د. رائد المالكي ?احتمالية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لا تزال قائمة لوجود محاولات تقودها بعض قيادات الاطار لاشراك التيار الصدري فيها. ?اجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية هذا العام سيلغي فكرة ” الانتخابات المبكرة ” . ? الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة تقدم مصالحها الخاصة على مصلحة ” استقرار النظام السياسي “. […]