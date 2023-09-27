2023-09-27 00:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

حذّرت كوريا الشمالية، الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة. وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية: “يتم دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير […]

ظهرت المقالة بيونغ يانغ تحذر الأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية “على شفير حرب نووية” أولاً على ايرث نيوز.