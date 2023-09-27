2023-09-27 00:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استضاف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، وتناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والخدمي. واستعرض رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “تفاصيل زيارته إلى نيويورك والعلاقات العراقية، على المحيطين الدولي والإقليمي”. واضاف البيان […]

ظهرت المقالة ائتلاف ادارة الدولة يتفق على عدة قرارات تخص مشكلة العراق مع الكويت أولاً على ايرث نيوز.