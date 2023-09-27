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شبح كارثة ميناماتا البيئية يطل من جديد.. زئبق قاتل يغزو أجساد أطفالنا

شبح كارثة ميناماتا البيئية يطل من جديد.. زئبق قاتل يغزو أجساد أطفالنا
شبح كارثة ميناماتا البيئية يطل من جديد.. زئبق قاتل يغزو أجساد أطفالنا
2023-09-27 00:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في تاريخ البشرية، أصيب أكثر من 50 ألف شخص بتسمم كيميائي أسفر عن مقتل الآلاف. هذه الكارثة التي شهدتها اليابان قبل ما يقرب من 7 عقود، كانت نتيجة تناول الضحايا أسماك ملوثة بالزئبق، وغيره من العناصر الثقيلة، بعد قيام أحد مصانع الكيماويات الكبرى بالتخلص من مخلفاته السامة، […]

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