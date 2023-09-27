2023-09-27 00:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في تاريخ البشرية، أصيب أكثر من 50 ألف شخص بتسمم كيميائي أسفر عن مقتل الآلاف. هذه الكارثة التي شهدتها اليابان قبل ما يقرب من 7 عقود، كانت نتيجة تناول الضحايا أسماك ملوثة بالزئبق، وغيره من العناصر الثقيلة، بعد قيام أحد مصانع الكيماويات الكبرى بالتخلص من مخلفاته السامة، […]

ظهرت المقالة شبح كارثة ميناماتا البيئية يطل من جديد.. زئبق قاتل يغزو أجساد أطفالنا أولاً على ايرث نيوز.