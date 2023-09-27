استخدمت فيه الهاونات.. قوة عسكرية كبيرة تدخل إصلاح ذي قار للسيطرة على نزاع عشائري

2023-09-27 00:30:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن قوة عسكرية طوقت مداخل ومخارج قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "العطوة العشائرية بين عشيرتي (آل عمر والرميض) الذين يسكنان قضاء الإصلاح شرقي ذي قار، انتفت من قبل عشيرة الرميض مما ادى الى تجدد الاشتباك بين الطرفين على خلفية خلاف سابق حصل بين الطرفين في رمضان الماضي، فيما احتشد العشرات من المسلحين من الطرفين بمواضع عسكرية خارج مركز المدينة".

وتابع المصدر، أن "قوات امنية كبيرة من الجيش والشرطة وصلت للإصلاح لفرض السيطرة على تجدد النزاع، واعتقال مثيريه".

وأشار المصدر، إلى ان "هناك ايادي سياسية كبيرة تضغط باتجاه افتعال الازمة بين الطرفين، تمثلت بامتناع المحافظ عن إصدار أمر للقائممقام الجديد بتولي إدارة القضاء خلفاً للقائمقام السابق، احمد الرميض ".