2023-09-27 00:55:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت هيئة المساءلة والعدالة، يوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، استبعاد 125 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات من بينهم 20 مرشحاً من نينوى أبرزهم المحافظ نجم الجبوري.

وبحسب وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن هيئة المساءلة والعدالة أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشمول 125 مرشحاً بالاجتثاث من بينهم 20 مرشحاً من نينوى، أبرزهم محافظ نينوى نجم الجبوري ومرشح عن حسم و3 من السيادة و2 عن الديمقراطي ومرشح عن تقدم واحزاب اخرى".

ادناه الوثائق:

المصدر: بغداد اليوم