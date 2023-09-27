ادارة الدولة: العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول

2023-09-27 01:00:09 - المصدر: وكالة تقدم

استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة. وتناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والخدمي. واستعرض رئيس مجلس الوزراء تفاصيل زيارته إلى نيويورك والعلاقات العراقية، على المحيطين الدولي والإقليمي. وناقش الاجتماع العلاقات العراقية الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملفّ الحدود …