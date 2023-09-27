الدفاع المدني يستنفر فرق الاطفاء للسيطرة على حادث حريق الحمدانية بنينوى

2023-09-27 02:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على حادث حريق قضاء الحمدانية بنينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الدفاع المدني يستنفر فرق الاطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".في غضون ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، استنفار تام لكوادر قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي لإنقاذ المصابين جراء الحريق في قضاء الحمدانية.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استنفار تام لكوادر قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق الحاصل في قاعة الهيثم وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد وجه بالاستنفار لاسعاف وعلاج المصابين في حادث حريق قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لاسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".