إخلاء بعثات دبلوماسية جراء حريق "محدود" في فندق بخضراء بغداد

2023-09-27 08:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، باندلاع حريق وصفه بأنه "محدود" في فندق الرشيد الدولي وسط المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، مشيرا الى اخلاء كافة النزلاء والبعثات الدبلوماسية منه.

وقال المصدر، أن السلطات المعنية سيطرت على حريق محدود بالفندق أدى إلى إجلاء النزلاء ودبلوماسيين منه، موضحا أن الحريق المحدود اندلع في المطبخ.

ووصف المصدر، عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، مؤكدا أن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.

ويقع الفندق في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.