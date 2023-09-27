مانشستر يونايتد يضع مهاجم بايرن ميونخ هدفا لحل معضلته

2023-09-27 08:30:18 - المصدر: واع

متابعة – واعيستعد مانشستر يونايتد لإجراء صفقة انتقال مفاجئة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يحصل من خلالها على مهاجم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز.ويبحث الهولندي إريك تن هاج، مدرب الشياطين الحمر، عن تعزيز خياراته في الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث حدد وجهًا مألوفًا كأحد أهم أهدافه.ويعاني يونايتد حاليًا من نقص في الهجوم، حيث أخذ أنتوني إجازة بعد مزاعم العنف المنزلي ضده في البرازيل، بينما تم استبعاد جادون سانشو بعد خلافه مع تين هاج.وأفادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن يونايتد قد يتخذ خطوة لضم مهاجم آرسنال لسابق وبايرن ميونخ الحالي سيرجي جنابري.وجاء جنابري من صفوف شباب آرسنال، لكنه فشل في ترك انطباع النادي اللندني، حيث شارك في 18 مباراة فقط مع الجانرز، و3 مباريات أخرى في فترة إعارة فاشلة مع وست بروميتش.وتم تمديد عقد جنابري، الذي سجل في مرمى مانشستر يونايتد خلال فوز بايرن 4-3 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، حتى العام 2026.