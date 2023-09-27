رئيس إقليم كوردستان يهنئ بذكرى المولد

2023-09-27 09:20:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، التهنئة الى المسلمين في الاقليم والعراق والعالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، "في ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدم بأحر التهاني الی جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، راجياً أن تحمل هذه الذكرى معها السعادة والاطمئنان وأن تعزز السلام والأمان والاستقرار".

وتابع، "أدعو الباري تعالى أن يجعل هذه الذكرى حافزاً يعكس رسالة السلام والإنسانية والصلاح والعبر وريادة حضرة النبي على المجتمع الإسلامي والإنسانية، ويوجهنا إلى حاضر ومستقبل أفضل".